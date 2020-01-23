Посольство розповіло, як домоглося видалення тризуба з посібника поліції у Британії

Британська поліція ухвалила рішення про вилучення тризуба з антитерористичного посібника після зустрічі з представниками посольства України у Великій Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі hromadske розповіла посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.

За її словами, про включення тризуба до посібника контртерористичного підрозділу британської поліції посольство дізналося від українців із соціальних мереж.

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"Ми почали отримувати запити від українців із проханням розібратися… Були проведені відповідні консультації спочатку з Форин-офісом. Потім ми зустрічалися безпосередньо з представниками поліції для пояснення нашої ситуації й статусу тризуба для того, щоб добитися, аби його забрали з публікації", - сказала Галібаренко.

Окрім того, відповідну роботу — публічну й непублічну — проводило Міністерство закордонних справ. А глава групи дружби з Україною у британському парламенті Джон Вітінґдейл порушив питання про тризуб під час години запитань до уряду перед профільним міністром.

Після того, як 19 січня британський уряд у своїй заяві висловив жаль із приводу того, що сталося, українське посольство зустрілося з представниками поліції, розповіла Галібаренко.

"Можна розцінювати, що заява була вибаченням за те, що сталося. Але під час наших контактів ми чітко заявили: вибачення — це добре, але це тільки половина справи. Головне із самого початку — не тільки принести вибачення й визнати помилку, але й забрати тризуб із цього посібника. І ми мали свої контакти й виходи на британську сторону, зокрема відбулася дуже важлива безпосередня зустріч із поліцією. Вони нас вислухали і після внутрішніх консультацій було прийняте відповідне рішення", — сказала вона.

Як пояснила дипломатка, це рішення "влаштовує українську сторону і відповідає українсько-британським відносинам".

На думку Галібаренко, логіка включення тризуба, а також інших організацій, як-от Greenpeace, в антитерористичний посібник, викликає питання: "Цей посібник створювався спеціальними службами Великої Британії. І зрозуміло, що вони ні з ким не консультувалися. Офіційне пояснення поліції — вони говорять про те, що нібито національною символікою і символікою різних організацій зловживають праворадикальні сили".