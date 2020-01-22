Британія знову шкодує через тризуб, але каже, що ним зловживають праворадикали

Британський міністр з питань безпеки Брендон Льюїс вчергове висловив жаль з приводу образи українського народу внесенням тризуба в антитерористичний посібник британської поліції, але пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи.

Відео його виступу у британському парламенті в середу оприлюднило посольство України в Британії в Twitter, пише "Європейська правда".

За словами Льюїса, британська поліція чітко заявила, що шкодує за будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням українського тризуба до свого внутрішнього навчального документа.

Читайте також Україна вважає недостатньою заяву Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику

"Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків та символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов’язків. Як було вичерпно зазначено в заяві поліції, багато з цих символів не представляють контртерористичного інтересу", - сказав він.

"На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. І саме це слугувало мотивом включення деяких символів до посібника", - додав Льюїс.

Він підкреслив: Британія визнає, що тризуб є державним гербом України і має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу та щиро шкодуємо за будь-яку образу українців.

Як повідомлялося раніше, у документі поліції Британії про боротьбу з тероризмом в розділі про знаки та символи праворадикальних груп, у переліку татуювань наведений малий герб України із підписом "Український тризуб (націоналістичний)".

На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити образливу публікацію.

Уряд Британії запевнив українську сторону в тому що не має на меті ображати Україну, але визнав, образа була заподіяна. Речник уряду Британії у заяві щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника британської поліції не дав відповіді на запитання, чи видалять тризуб з нього.

Україна заявила, що вважає недостатньою заяву Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику та вимагає вилучити з нього український державний символ.