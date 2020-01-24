ЄС створює суд в рамках СОТ з групою країн без США

Європейський Союз і ще 16 членів Світової організації торгівлі, включаючи Китай і Бразилію, створюють паралельний суд в рамках СОТ без США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Міністри Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, ЄС, Гватемали, Республіки Корея, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Панами, Сінгапуру, Швейцарії та Уругваю виступили з офіційною заявою, в якій висловили прихильність до роботи з усіма членами СОТ, щоб добитися постійного поліпшення ситуації, пов'язаної з Апеляційним органом СОТ.

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"Ми вважаємо, що функціонування системи врегулювання суперечок СОТ має першорядне значення для заснованої на правилах торговельної системи, і що етап незалежної та безсторонньої апеляції повинен і надалі залишатися однією з її основних характеристик", - йдеться в заяві.

У документі вказується, що ця домовленість є заходом у відповідь на випадок непередбачених обставин і буде застосовуватися тільки до тих пір, поки Апеляційний орган СОТ знову не почне функціонувати.

"ЄС вважає, що незалежна і неупереджена стадія апеляції, що дає необхідні гарантії рішень найвищої якості, повинна і надалі залишатися однією з важливих особливостей системи врегулювання суперечок СОТ", - йдеться в заяві.

Міністри відзначили, що до нової групи можуть приєднатися й інші країни-члени СОТ.

"Ми дали вказівку нашим посадовцям в терміновому порядку завершити роботу над такою домовленістю. Ми також належним чином врахували недавню участь президента Трампа в реформі СОТ", - йдеться в заяві.

ЄС протягом певного часу обговорює питання створення нового суду для врегулювання суперечок. Прихильники плану стверджували, що президент США Дональд Трамп не залишив їм вибору, оскільки адміністрація Білого дому блокує призначення суддів до Апеляційного органу СОТ, залишаючи країни без платформи для вирішення своїх торгових суперечок.