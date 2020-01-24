ЕС создает суд в рамках ВТО с группой стран без США

Европейский Союз и еще 16 членов ВТО, включая Китай и Бразилию, создают параллельный суд в рамках ВТО без США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Министры Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Чили, Колумбии, Коста-Рики, ЕС, Гватемалы, Республики Корея, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Сингапура, Швейцарии и Уругвая выступили с официальным заявлением, в котором выразили приверженность к работе с всеми членами ВТО, чтобы добиться постоянного улучшения ситуации, связанной с Апелляционным органом ВТО.

Читайте также Украина стала наблюдателем неформальной Кернской группы в ВТО

"Мы считаем, что функционирование системы урегулирования споров ВТО имеет первостепенное значение для основанной на правилах торговой системы, и этап независимой и беспристрастной апелляции должен и впредь оставаться одной из ее основных характеристик", - говорится в заявлении.

В документе указывается, что эта договоренность является мерой на случай непредвиденных обстоятельств и будет применяться только до тех пор, пока Апелляционный орган ВТО вновь не начнет функционировать.

"ЕС считает, что независимая и беспристрастная стадия апелляции, что дает необходимые гарантии решений высочайшего качества, должна и впредь оставаться одной из важных особенностей системы урегулирования споров ВТО", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что в новую группу могут присоединиться и другие страны-члены ВТО.

"Мы дали указание нашим чиновникам в срочном порядке завершить работу над такой договоренностью. Мы также должным образом учли недавнюю участие президента Трампа в реформе ВТО", - говорится в заявлении.

ЕС в течение определенного времени обсуждает вопрос создания нового суда для урегулирования споров. Сторонники плана утверждали, что президент США Дональд Трамп не оставил им выбора, поскольку администрация Белого дома блокирует назначение судей в Апелляционный орган ВТО, оставляя страну без платформы для решения своих торговых споров.