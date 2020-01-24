Скандал в Іспанії: міністр зустрівся із віцепрезиденткою Венесуели, яка перебуває під санкціями

В Іспанії спалахнув політичний скандал після того, як стало про зустріч міністра транспорту і віце-президентки Венесуели, яка перебуває під санкціями Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Іспанія, як і більшість країн ЄС, не вважає уряд Мадуро легітимним, а визнає президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Однак канцелярія міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса підтвердила, що він зустрівся з віцепрезиденткою Делсі Родрігес, ненадовго на пероні аеропорту після півночі в понеділок.

"Це було вітання, викликане обставинами", - повідомило агентству джерело в міністерстві, додавши, що Абалос повинен був зустрітися з міністром туризму Венесуели Феліксом Пласенсія, другом і громадянином Іспанії, який летів на одному літаку з Родрігес.

"Міністр транспорту не мав офіційних контактів з віцепрезиденткою Венесуели, і його намір поїхати в аеропорт полягав не в тому, щоб зустрітися з нею", - додало джерело.

Історія викликала шквал критики з боку опозиційних партій. "Якщо це підтвердиться, Абалос не зможе продовжувати очолювати міністерство жодного дня. Імідж Іспанії та дотримання резолюцій ЄС дуже важливі", - заявив Пабло Касадо, лідер консервативної Народної партії.

Іспанський сайт VozPopuli повідомив, що рейс, який перевозив Родрігес, вилетів з Каракаса в неділю і приземлився в мадридському аеропорту дев'ять годин по тому. Після 14 годин перебування в Мадриді літак відправився до стамбульського аеропорту імені Ататюрка. Венесуела і Туреччина є союзниками.

Видання El Pais з посиланням на джерела в уряді і поліції повідомило, що Родрігес не ступала на територію Іспанії під час своєї зупинки.

За даними видання, Абалос отримав інформацію про те, що вона летить з Каракаса, що могло призвести до дипломатичного інциденту. Він прибув в аеропорт і зайшов в літак, щоб переконати Родрігес не залишати його.

Віцепрезидент Венесуели наполягала на тому, щоб зійти з літака, хоча комісар поліції повідомив їй, що якщо вона це зробить, вона буде арештована відповідно до європейських санкцій.

Ця версія відрізняється від версії Абалоса, який запевнив, що поїхав в аеропорт в особистих справах.

Декілька ЗМІ повідомили, що Родрігес все ж таки зійшла з літака, але її пустили тільки до VIP-зали приватного термінала аеропорту Барахас після зустрічі з Абалосом. Поліція вважає, що доступ до цієї зони сам по собі не вважається порушенням заборони на в'їзд до Шенгенської зони.