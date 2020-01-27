У Хорватії в море впав військовий вертоліт, пілот загинув

У Хорватії в районі островів Зларін і Заблаче в море впав військовий вертоліт Kiowa Warrior OH-58D.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Vecernji List.

За даними Міноборони Хорватії, вертоліт розбився під час навчального польоту, який розпочався о 10.30 у понеділок.

Місцеві жителі витягли на берег тіло пілота. Зусилля з його реанімації виявилися безуспішними.

Всього на борту вертольота перебувало до трьох осіб.

"Всі заходи і дії були вжиті для того, щоб знайти і врятувати екіпаж", - додали в міністерстві оборони.

На місце події заступник прем'єр-міністра і міністр оборони Дамір Крстічевич, начальник Генерального штабу корпусу генерала армії оборони Хорватії Мірко Сундов і командувач хорватськими ВПС бригадний генерал Міхаель Кризанец.

Вертольоти Kiowa Warrior були подаровані Хорватії Сполученими Штатами у 2016 році.