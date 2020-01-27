В Хорватии в море упал военный вертолет, пилот погиб

В Хорватии в районе островов Зларин и Заблаче в море упал военный вертолет Kiowa Warrior OH-58D.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Vecernji List.

По данным Минобороны Хорватии, вертолет разбился во время учебного полета, который начался в 10.30 в понедельник.

Местные жители вытащили на берег тело пилота. Усилия по его реанимации оказались безуспешными.

Всего на борту вертолета находилось до трех человек.

"Все мероприятия и действия были предприняты для того, чтобы найти и спасти экипаж", - добавили в министерстве обороны.

На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра и министр обороны Дамир Крстичевич, начальник Генерального штаба корпуса генерала армии обороны Хорватии Мирко Сундов и командующий хорватскими ВВС бригадный генерал Михаэль Кризанец.

Вертолеты Kiowa Warrior были подарены Хорватии Соединенными Штатами в 2016 году.