ПАРЄ не підтвердила призначення росіянина своїм віцепрезидентом, буде другий тур

Парламентська асамблея Ради Європи не змогла ухвалити рішення за пропозицією представників України та кількох інших держав про відхилення кандидатури Петра Толстого на призначення віцепрезидентом ПАРЄ.

Це засвідчили підсумки таємного голосування, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Результати підрахунку бюлетенів оголосив головуючий на засідання британський депутат Роджер Гейл.

За призначення Толстого на цю посаду проголосувало 101 депутатів, проти – 71. Водночас, за правилами ПАРЄ, для винесення рішення у першому турі необхідно 162 голоси.

У вівторок відбудеться другий тур голосування, для перемоги у якому достатньо простої більшості. Таким чином у разі збереження розподілу голосів Пьотр Толстой має шанси на затвердження на цій посаді вже у вівторок.

Як відомо, процедуру оскарження ініціювала представниця України Марія Мезенцева ("Слуга народу"), звинувативши росіянина в антисемітських заявах, не сумісних з цінностями Ради Європи.

Як повідомлялося, у ПАРЄ також оскаржили повноваження всієї російської делегації.