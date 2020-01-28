Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В ПАРЄ хочуть покарати Польщу за судову реформу та відновити моніторинг

"Росатом" переміщує регіональний центр до Будапешта, угорська опозиція вимагає пояснень

Постачання газу в Угорщину через "Турецький потік" може початися через 2 роки

Україна на один рік запровадить безвіз для громадян Британії після Brexit






ПАРЄ не підтвердила призначення росіянина своїм віцепрезидентом, буде другий тур

Вівторок, 28 січня 2020, 11:09

Парламентська асамблея Ради Європи не змогла ухвалити рішення за пропозицією представників України та кількох інших держав про відхилення кандидатури Петра Толстого на призначення віцепрезидентом ПАРЄ.

Це засвідчили підсумки таємного голосування, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Результати підрахунку бюлетенів оголосив головуючий на засідання британський депутат Роджер Гейл.

За призначення Толстого на цю посаду проголосувало 101 депутатів, проти – 71. Водночас, за правилами ПАРЄ, для винесення рішення у першому турі необхідно 162 голоси.

У вівторок відбудеться другий тур голосування, для перемоги у якому достатньо простої більшості. Таким чином у разі збереження розподілу голосів Пьотр Толстой має шанси на затвердження на цій посаді вже у вівторок.

Як відомо, процедуру оскарження ініціювала представниця України Марія Мезенцева ("Слуга народу"), звинувативши росіянина в антисемітських заявах, не сумісних з цінностями Ради Європи.

Як повідомлялося, у ПАРЄ також оскаржили повноваження всієї російської делегації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua