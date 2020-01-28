ПАСЕ не подтвердила назначение россиянина своим вице-президентом, будет второй тур

Парламентская ассамблея Совета Европы не смогла принять решение по предложению представителей Украины и нескольких других государств об отклонении кандидатуры Петра Толстого на назначение вице-президентом ПАСЕ.

Это показали итоги тайного голосования, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Результаты подсчета бюллетеней объявил председательствующий на заседании британский депутат Роджер Гейл.

За назначение Толстого на эту должность проголосовал 101 депутат, против - 71. В то же время, по правилам ПАСЕ, для вынесения решения в первом туре необходимо 162 голоса.

Во вторник состоится второй тур голосования, для победы в котором достаточно простого большинства. Таким образом при сохранении распределения голосов Петр Толстой имеет шансы на утверждение в этой должности уже во вторник.

Как известно, процедуру обжалования инициировала представительница Украины Мария Мезенцева ("Слуга народа"), обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

Как сообщалось, в ПАСЕ также обжаловали полномочия всей российской делегации.