У Хорватії знайшли тіло другого пілота вертольота, що впав у море

Водолази в Хорватії виявили тіло другого члена екіпажу, який загинув під час аварії військового вертольота в Адріатичному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Тіло було знайдено рано вранці разом з уламками вертольота, повідомили в Міноборони Хорватії.

Вертоліт впав в Адріатичне море в понеділок під час тренувального польоту.

Один член екіпажу загинув миттєво, а другий був оголошений зниклим безвісти.

Ведеться розслідування, щоб встановити причину аварії.