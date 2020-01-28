Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ

ЄС розширив санкції за "вибори" в Криму

В ПАРЄ хочуть покарати Польщу за судову реформу та відновити моніторинг

"Росатом" переміщує регіональний центр до Будапешта, угорська опозиція вимагає пояснень






У Хорватії знайшли тіло другого пілота вертольота, що впав у море

Вівторок, 28 січня 2020, 12:54

Водолази в Хорватії виявили тіло другого члена екіпажу, який загинув під час аварії військового вертольота в Адріатичному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Тіло було знайдено рано вранці разом з уламками вертольота, повідомили в Міноборони Хорватії.

Вертоліт впав в Адріатичне море в понеділок під час тренувального польоту.

Один член екіпажу загинув миттєво, а другий був оголошений зниклим безвісти.

Ведеться розслідування, щоб встановити причину аварії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія
powered by lun.ua