У Хорватії знайшли тіло другого пілота вертольота, що впав у море
Вівторок, 28 січня 2020, 12:54
Водолази в Хорватії виявили тіло другого члена екіпажу, який загинув під час аварії військового вертольота в Адріатичному морі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Тіло було знайдено рано вранці разом з уламками вертольота, повідомили в Міноборони Хорватії.
Вертоліт впав в Адріатичне море в понеділок під час тренувального польоту.
Один член екіпажу загинув миттєво, а другий був оголошений зниклим безвісти.
Ведеться розслідування, щоб встановити причину аварії.
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