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В Хорватии нашли тело второго пилота упавшего в море вертолета

Вторник, 28 января 2020, 12:54

Водолазы в Хорватии обнаружили тело второго члена экипажа, погибшего во время аварии военного вертолета в Адриатическом море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Тело было найдено рано утром вместе с обломками вертолета, сообщили в Минобороны Хорватии.

Вертолет упал в Адриатическое море в понедельник во время тренировочного полета.

Один член экипажа погиб мгновенно, а второй был объявлен пропавшим без вести.

Ведется расследование, чтобы установить причину аварии.

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