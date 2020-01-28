У Словаччині автоперевізники блокують пункти пропуску, в тому числі на кордоні з Україною

Автоперевізники з Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) почали у вівторок вранці блокування кількох прикордонних переходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Транспортники блокують 14 прикордонних переходів з Польщею, Чехією, Угорщиною та Україною. Вони не пропускають вантажівки, які хочуть в'їхати до Словаччини і з неї виїхати. Вони стверджують, що акція протесту не поширюється на легкові автомобілі та проїзд рятувальних машин.

Автоперевізники відновили акції протесту, які були припинені 13 січня після звернення прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні. Переговори були перервані в понеділок вдень, і транспортники вирішили відновити блокаду.

Представники словацьких міністерств фінансів і транспорту не прийняли вимоги знизити дорожні податки і збільшити знижки на проїзд по дорогах і автомагістралях в залежності від пробігу вантажівок і подоланої відстані.

На думку транспортників Словаччини, дорожній податок, який платять підприємці за проїзд вантажівок по всій країні, є другим за величиною в ЄС.