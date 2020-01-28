В Словакии автоперевозчики блокируют пункты пропуска, в том числе на границе с Украиной

Автоперевозчики из Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) начали во вторник утром блокирование нескольких пограничных переходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Транспортники блокируют 14 пограничных переходов с Польшей, Чехией, Венгрией и Украиной. Они не пропускают грузовики, которые хотят въехать в Словакию и из нее уехать. Они утверждают, что акция протеста не распространяется на легковые автомобили и проезд спасательных машин.

Автоперевозчики возобновили акции протеста, которые были приостановлены 13 января после обращения премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини. Переговоры были прерваны в понедельник днем, и транспортники решили возобновить блокаду.

Представители словацких министерств финансов и транспорта не согласились с требованиями снизить дорожные налоги и увеличить скидки на проезд по дорогам и автомагистралям в зависимости от пробега грузовиков и преодоленного расстояния.

По мнению транспортников Словакии, дорожный налог, который платят предприниматели за проезд грузовиков по всей стране, является вторым по величине в ЕС.