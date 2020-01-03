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Путін і Макрон поговорили про Україну

П'ятниця, 3 січня 2020, 17:04

Президент Росії Владімір Путін і президент Франції Еммануель Макрон обговорили Україну під час першої у році телефонної розмови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті президента РФ.

"Акцентована важливість послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" та рішень, прийнятих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі" - йдеться у повідомленні.

Також Путін і Макрон дали позитивну оцінку обміну утримуваних осіб, який відбувся 29 грудня 2019 року між Києвом і Донбасом.

Крім того, обговорювалися газові питання, зокрема, укладення  в кінці 2019 року "пакетної" угоди з транзиту російського газу в Європу через територію України.

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Путін Макрон
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