Путін і Макрон поговорили про Україну

Президент Росії Владімір Путін і президент Франції Еммануель Макрон обговорили Україну під час першої у році телефонної розмови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті президента РФ.

"Акцентована важливість послідовної реалізації мінського "Комплексу заходів" та рішень, прийнятих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі" - йдеться у повідомленні.

Також Путін і Макрон дали позитивну оцінку обміну утримуваних осіб, який відбувся 29 грудня 2019 року між Києвом і Донбасом.

Крім того, обговорювалися газові питання, зокрема, укладення в кінці 2019 року "пакетної" угоди з транзиту російського газу в Європу через територію України.