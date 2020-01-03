Путин и Макрон поговорили об Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили Украину во время первого в году телефонного разговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте президента РФ.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон дали положительную оценку обмена удерживаемых лиц, состоявшегося 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом.

Кроме того, обсуждались газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.