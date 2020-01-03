Через спалах пташиного грипу в Польщі заб’ють більше 65 тисяч курей

Влада західної Польщі наказала забити щонайменше 65 000 курей на фермі, ураженій пташиним грипом, який поширився зі сходу країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Регіональний ветеринар Анджей Зарнецький повідомив, що в п'ятницю в місті Познань збереться кризова група, щоб прийняти рішення про заходи стримування, поки лабораторні експерти працюють над виявленням вірусу на птахофабриці.

Кшиштоф Боровчик, який керує фермою вже 23 роки, заявив, що наказ убити птахів і знищити їх тушки був для нього важким ударом. Ферма в селі Топола Осєдле знаходиться приблизно в 250 кілометрах від кордону з Німеччиною.

Влада Східної Польщі заявила, що вірус пташиного грипу H5N8 нещодавно вбив щонайменше 40 000 індичок і гусей на птахофабриках недалеко від кордонів Польщі з Україною і Білоруссю.

Експерти підозрюють, що поширювати хвороби можуть дикі птахи, і нагадують людям, що пташиний грип не шкідливий для людини.