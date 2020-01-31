"Ідеологічна маніпуляція": Додона розкритикували у Румунії за заяви про "молдовську мову"

Румунська Академія наук у відхилила претензії президента Молдови Ігоря Додона, що його країна має свою власну мову.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

В Академії наук заявили, що темою "молдовської мови" Додон намагається відродити твердження радянської епохи.

Тепер незалежна держава, Молдова входила до складу Румунії між двома світовими війнами, і багато румунів досі наполягають, що вона етнічно і лінгвістично румунська.

"Просування ідеї "молдовської" мови, відмінної від румунської, є не тільки спотворенням культурної реальності та ідентичності, зафіксованої у всіх лінгвістичних, історичних і літературних синтезах, а й ідеологічною маніпуляцією, яку міжнародне співтовариство ніколи не прийме", - йдеться в пресрелізі румунської академії.

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Академія зазначила, що Молдова не є чимось незвичайним в тому, що вона є окремою державою без своєї власної мови, посилаючись на аналогічні ситуації в Австрії та Швейцарії.

"Швейцарія - це держава, але швейцарська мова не винайдена з політичних причин. Австрія має національність, яка є старою і визнаною, але мова, що вивчається в австрійських школах, не австрійська, а німецька. Також французька мова, що вивчається в Бельгії, не називається бельгійською", - сказав він.

У самій Молдові питання про те, чи є мова більшості населення молдовською або румунською, залишається спірним.

Стаття 13 Конституції говорить, що офіційною мовою є молдовська. Але 5 грудня 2013 року Конституційний суд постановив, що положення Декларації незалежності, що стосується румунської мови як державної, має превалювати над положенням про молдовську мову, що міститься в статті 13 Конституції.

З моменту вступу на посаду в 2016 році президент Додон, проросійський політичний діяч, не приховував своєї ворожості до Румунії, неодноразово заперечуючи існування спільної мови і відроджуючи теми радянської епохи, що заперечують культурні та мовні зв'язки між молдованами і румунами.