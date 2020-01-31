"Идеологическая манипуляция": Додона раскритиковали в Румынии за заявления о "молдавском языке"

Румынская Академия наук отклонила претензии президента Молдовы Игоря Додона, что его страна имеет свой собственный язык.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

В Академии наук заявили, что темой "молдавского языка" Додон пытается возродить утверждения советской эпохи.

Теперь независимое государство, Молдова входила в состав Румынии между двумя мировыми войнами, и многие румыны до сих пор настаивают, что она этнически и лингвистически румынская.

"Продвижение идеи "молдавского" языка, отличного от румынского, является не только искажением культурной реальности и идентичности, зафиксированной во всех лингвистических, исторических и литературных синтезах, но и идеологической манипуляцией, которую международное сообщество никогда не примет", - говорится в пресс-релизе румынской академии.

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Академия отметила, что Молдова не является чем-то необычным в том, что она является отдельным государством без своего собственного языка, ссылаясь на аналогичные ситуации в Австрии и Швейцарии.

"Швейцария-это государство, но швейцарский язык не изобретен по политическим причинам. Австрия имеет национальность, которая является старой и признанной, но язык, изучаемый в австрийских школах, не австрийский, а немецкий. Также французский язык, изучаемый в Бельгии, не называется бельгийским", - сказано в сообщении.

В самой Молдове вопрос о том, является ли язык большинства населения молдавском или румынском, остается спорным.

Статья 13 Конституции гласит, что официальным языком является молдавский. Но 5 декабря 2013 года Конституционный суд постановил, что положение Декларации независимости, касающееся румынского языка как государственного, должно превалировать над положением о молдавском языке, содержащемся в статье 13 Конституции.

С момента вступления в должность в 2016 году президент Додон, пророссийский политический деятель, не скрывал своей враждебности к Румынии, неоднократно отрицая существование общего языка и возрождая темы советской эпохи, отрицающие культурные и языковые связи между молдованами и румынами.