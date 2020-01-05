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Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

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Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни

Неділя, 5 січня 2020, 16:58

Парламент Іраку прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.

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У резолюції йдеться, що іракський уряд повинен забезпечити державну монополію на зброю і працювати над припиненням військової іноземної присутності в країні.

Основна мета цієї резолюції - змусити США вивести близько 5 тисяч американських військових, присутніх в різних частинах Іраку, пояснює агентство AP.

Голосування у парламенті відбулося через два дні після авіаудару США, у результаті якого в Багдаді було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Це різко посилило напруженість в регіоні.

Резолюція, ухвалена парламентом, закликала припинити угоду, згідно з якою Вашингтон понад чотири роки тому послав війська до Іраку для допомоги у боротьбі з "Ісламською державою".

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Перед голосуванням прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді закликав парламент вжити термінових заходів, щоб якомога швидше припинити присутність іноземних військ.

"Не дивлячись на внутрішні і зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається найкращим для Іраку в принципі і за практичністю", - сказав Абдул Махді в своєму виступі перед парламентом.

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