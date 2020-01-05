Трамп пригрозив вдарити по 52 мішенях Ірану у разі атаки проти США

Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своєму Twitter.

"Нехай це послужить попередженням: якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об'єктах, ми вибрали 52 іранські мішені (вони символізують 52 заручників, захоплених Іраном багато років тому), деякі з них дуже високого рівня і важливі для Ірану і іранської культури", - написав Дональд Трамп.

Читайте також Трамп запланував атаку проти іранського командувача в кінці грудня – ЗМІ

"Ми дуже швидко і дуже сильно вдаримо по Ірану і цих мішенях. США більше не потерплять погроз!" - додав Трамп.

Говорячи про 52 заручників, Трамп мав на увазі кризу в посольстві США в Тегерані в 1979 році. Тоді група іранських заколотників захопила десятки заручників у дипвідомстві. 52 були звільнені в 1981 році.

Трам також зазначив, що в Ірані не приховуючи обговорюють шляхи помсти за авіаудар США, в результаті якого в Іраку загинув командувач іранських сил "Кудс" Касем Сулеймані. За словами Трампа, генерал Сулеймані несе відповідальність за загибель багатьох людей, включаючи американців.

В окремому твіті Трамп пригрозив застосувати проти Тегерана новітні види зброї, що обійшлися США у $2 трлн.

"Сполучені Штати щойно витратили два трильйони доларів на військову техніку. Ми найбільші і, безумовно, найкращі у світі! Якщо Іран нападе на американську базу або на будь-якого американця, ми надішлемо їм частину цього абсолютно нового прекрасного обладнання... без вагань!"- написав він.

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Касем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.

Читайте також: "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".