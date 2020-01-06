Колишній лівий прем’єр переміг чинну президентку Хорватії на виборах глави держави
Колишній прем'єр-міністр Хорватії від лівих сил Зоран Міланович стане наступним президентом своєї країни після перемоги над представницею консерваторів, чинною президенткою Коліндою Грабар-Кітарович у другому турі голосування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
У другому турі виборів у неділю Міланович набрав 52,7% голосів, а президентка Колінда Грабар-Кітарович, яка намагалася об'єднати розколоте праве крило, набрала 47,3%, згідно з результатами підрахунку голосів майже з усіх виборчих дільниць, оприлюднених виборчою комісією.
Другий тур виборів був проведений лише через кілька днів після того, як Хорватія перейняла головування в Раді ЄС на піврічний період.
Грабар-Кітарович проводила кампанію під гаслом, що пропагує "справжню Хорватію", натякаючи, що вона вважає правлячу Консервативну партію ХДС, яка підтримала її, єдиною, хто дійсно може представляти країну.
Соціал-демократ Міланович назвав такі заяви "дуже небезпечними"і висловився за бачення "нормальної Хорватії " як ліберальної демократії, що сприяє рівності всіх громадян.
В ході кампанії Міланович підкреслив, що" війни закінчилися", маючи на увазі війну за незалежність 1990-х років.
Незважаючи на те, що посада президента Хорватії значною мірою є церемоніальною, недільні вибори є важливим випробуванням напередодні парламентських виборів, які очікуються в кінці цього року. Перемога Мілановича над Грабар-Кітарович стане ударом по консервативному уряду під час вирішального головування в ЄС і послабить його владу в рік виборів.