Бывший левый премьер Хорватии победил на выборах главы государства

Бывший премьер-министр Хорватии от левых сил Зоран Миланович станет следующим президентом своей страны после победы над представительницей консерваторов, действующей президенткой Колиіндой Грабар-Китарович во втором туре голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во втором туре выборов в воскресенье Миланович набрал 52,7% голосов, а Колинда Грабар-Китарович, которая пыталась объединить расколотое правое крыло, набрала 47,3%, согласно результатам подсчета голосов почти со всех избирательных участков, обнародованным избирательной комиссией.

Второй тур выборов был проведен лишь через несколько дней после того, как Хорватия переняла председательство в Совете ЕС на полугодовой период.

Грабар-Китарович проводила кампанию под лозунгом, что пропагандирует "настоящую Хорватию", намекая, что она считает правящую Консервативную партию ХДС, которая поддержала ее, единственной, кто действительно может представлять страну.

Социал-демократ Миланович назвал такие заявления "очень опасными"и высказался за видение "нормальной Хорватии" как либеральной демократии, что способствует равенству всех граждан.

В ходе кампании Миланович подчеркнул, что" войны закончились", имея в виду войну за независимость 1990-х годов.

Несмотря на то, что должность президента Хорватии в значительной степени является церемониальной, воскресные выборы являются важным испытанием в преддверии парламентских выборов, которые ожидаются в конце этого года. Победа Милановича над Грабар-Китарович станет ударом по консервативному правительству во время решающего председательства в ЕС и ослабит его власть в год выборов.