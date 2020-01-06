Новий президент Хорватії у першому виступі повторив тези новорічного виступу Зеленського

Новообраний президент Хорватії Зоран Міланович у своєму першому виступі заявив про повагу до відмінностей громадян, але пообіцяв не ділити їх за тим, що завдає їм болю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vecernji List, яке наводить текст виступу Мілановича.

"Хорватські громадяни обрали мене президентом усіх громадян, хорватів і тих, хто ними не є, і я цьому дуже радий" - сказав Міланович.

Він пообіцяв не обманювати громадян "солодкими словами про єдність", але зазначив, що не стане навмисно завдавати ударів по больових точках хорватів.

"Я буду таким президентом, яким був під час виборчої кампанії, я буду просити, пропонувати, приймати пропозиції і сподіваюся, що не зраджу довіру, яку ви мені надали. Це велика обіцянка, тому що у наших 4 мільйонів людей є місце під сонцем, місце в Європі, яке продовжує залишатися найкрасивішим місцем для життя, і ми є частиною цього континенту. Не буде ніяких інтриг, таємних угод і змов, для мене всі партії будуть однакові" - сказав новообраний президент.

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"Ви не почуєте від мене зворушливих історій про співпричетність. Люди різні, але те, що я постараюся зробити, - це досягти результату без потреби навмисно завдати болю, чути і дослухатися до всіх, підтримувати діалог, усвідомлюючи, що є різні світогляди, забобони, від яких навіть я не застрахований, тому що я звичайна людина", - зазначив Міланович.

"Повторю знову, я не ділитиму хорватських громадян за тим, що завдає їм болю, за тим, що має низький рівень толерантності" - наголосив він.

"Давайте об'єднаємось у наших відмінностх" - сказав Міланович.

Як повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Хорватії від лівих сил Зоран Міланович переміг чинну президентку Колінду Грабар-Кітарович під час другого туру президентських виборів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні закликав українців об'єднатись, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.