Ердоган і Путін відкрили новий газопровід "Турецький потік"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з президентом Росії Владіміром Путіним у Стамбулі відкрили першу чергу газогону TurkStream ("Турецький потік").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Газопровід TurkStream починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

Ердоган на церемонії відкриття заявив, що "Туреччина і РФ в ході реалізації продемонстрували зразковий рівень співпраці" і назвав Путіна "своїм дорогим другом, який був архітектором цього проєкту".

Путін у свою чергу висловив впевненість, що у РФ і Туреччина реалізують ще багато спільних проєктів. "Звичайно ж, хочу окремо висловити подяку президенту Туреччини за своєчасну видачу всіх необхідних для будівництва газопроводу дозволів і ліцензій", - сказав російський лідер.

На церемонії також були присутні президент Сербії Александар Вучич та прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Перед церемонією Ердоган та Путін провели зустріч тет-а-тет, яка, за даними турецьких ЗМІ, тривала понад півтори години.

Слід зазначити, що церемонія відкриття була символічною, оскільки газ по трубопроводу вже подається певний час.

Туреччина є одним з найбільших споживачів російського газу. Будівництво TurkStream загальною потужністю 31,5 мільярда кубометрів розпочалося в травні 2017 року.

Перша черга, яка була відкрита у середу, постачатиме 15,75 мільярда кубометрів російського газу на турецький ринок, друга – забезпечуватиме російським газом через Туреччину південь та південний схід Європи.

Зазначимо, що Путін прибув до Туреччини 7 січня після несподіваного візиту до Сирії, де він зустрічався з Башаром Асадом. Москва та Анкара підтримували протилежні сторони в сирійському конфлікті, але досягли домовленостей щодо припинення вогню та спільних військових патрулів.