Трамп поїде на економічний форум в Давос

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі наприкінці січня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, прессекретарка Білого дому Стефані Грішем підтвердила в середу, що Трамп буде присутній на форумі цього року.

Торік Трамп скасував свою участь через рекордний за тривалістю шатдаун — зупинку роботи урядових установ.

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У Новий рік Трамп оголосив, що міністр фінансів Стівен Мнучін очолить американську делегацію на економічному форумі з 20 по 24 січня. До складу делегації США також увійдуть міністри з питань торгівлі, праці та транспорту і торговий представник США.

Трамп також вніс свою доньку Іванку Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера в склад делегації.

Поява Трампа у Давосі стане першою на світовій арені відтоді, як очільник США санкціонував військовий удар по іранському командувачу Касему Сулеймані, вбивство якого розпалило напругу на Близькому Сході.

Це також буде перша поїздка Трампа за межі США під час процесу імпічменту щодо нього через Україну.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський заявлений в учасниках Давоського форуму

Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.