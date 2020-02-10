Президентські вибори у Польщі: рейтинг опозиційної кандидатки зріс

Перед президентськими виборами у Польщі найвищий рейтинг зберігає чинний глава держави Анджей Дуда, його суперниця Малгожата Кідава-Блонська нарощує підтримку.

Про це свідчать результати опитування IBRIS для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда.

Анджей Дуда лідирує в рейтингу, маючи підтримку 43,7% опитаних. Це трохи менше, ніж місяць тому, коли в нього було 44 %. Водночас збільшилася дистанція між підтримкою нинішнього глави держави і партією влади. У попередньому опитуванні Анджей Дуда мав менш ніж на 7 пунктів більшу підтримку, ніж табір Об'єднаних правих. Тепер розрив складає майже 8 пунктів. Зниження підтримки "Права і справедливості" стає все більш вираженим - 35,9% у лютого порівняно з 37,3% у січні.

Кандидатка опозиційної Громадянської коаліції Малгожата Кідава-Блонська набирає очки. У лютому її підтримка зросла на майже 6 пунктів і зараз складає понад 29%.

Третє місце обіймає журналіст і ведучий Шимон Головня з 8,1%

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Далі йдуть лівий кандидат Роберт Бедронь (6,9%), голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш (4%) і Кшиштоф Босак з ультраправої "Конфедерації" (3,8%).

4,3 відсотка опитаних зізналися, що не знають, за кого віддадуть свій голос.

Вибори у Польщі пройдуть 10 травня.