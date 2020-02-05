У Польщі назвали дату виборів президента

Президентські вибори у Польщі відбудуться 10 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl, про це заявила спікер Сенату Польщі Ельжбета Вітек.

Новообраний президент дасть клятву перед парламентом 6 серпня. З цього часу почнеться його 5-річний термін.

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Нагадаємо, згідно з опитуваннями чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську.

47,7% опитаних, які заявили про готовність голосувати в президентських виборах, підтримають Анджея Дуду. Віцеспікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська може розраховувати на результат на рівні 22,7%.

Інші кандидати в президенти мають набагато меншу підтримку, ніж Дуда і Кідава-Блонська.

Глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш може розраховувати на 9%, а Роберт Бєдронь з "Лівиці" на 8,8%.