У президента Польщі заявили, що скасування санкцій проти РФ було б помилкою

На сьогодні скасування європейських санкцій проти Росії було б помилкою, оскільки РФ і надалі порушує міжнародне право.

Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні скасування санкцій було б помилкою. Після грудневих зустрічей у Парижі діалог з питань України відновився. Зміна (санкційної) політики дала б зворотний ефект очікуваному і закрила б можливості, які відкриваються" - сказав Щерський.

Він зазначив, що дискусії в ЄС про санкції не перериваються, але в результаті їх все одно продовжують.

"Це юридичний аргумент, відповідь тих, хто дотримується закону проти тих, хто цього не робить. Тому зміну цієї політики повинні визначати не економічні передумови, а те, чи перестане порушуватися закон" - сказав Щерський.

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Він нагадав слова президента Анджея Дуди, що ніхто при здоровому глузді не хотів би напружених відносин з Москвою.

"Але не ми визначаємо Росію як ворога. Саме вона визначила НАТО як противника. Зміна стратегії має відбутися в Кремлі" - заявив він.