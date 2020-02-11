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Зеленський обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі і збереження санкцій ЄС

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:59

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

"Глава Української держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" можуть зустрітися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

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Зеленський Меркель
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