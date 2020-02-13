США планують призначити спецпосланника для ядерних переговорів з Росією - ЗМІ

В оточенні президента США Дональда Трампа розмірковують над призначенням переговірника високого рівня для спостереження за ядерними переговорами з Москвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Переговірник буде діяти в якості спеціального посланника, зосередженого на переговорах з контролю над озброєннями.

І хоча Москва, швидше за все, буде його або її головним закордонним партнером у переговорах, Трамп може наполягти на тому, щоб посланник взяв на себе ще більш складне завдання переконати Китай брати участь у таких дискусіях.

Досі адміністрація не змогла знайти нікого, хто погодився б зайняти цю посаду, повідомили два колишніх американських чиновники. Пошуки тривають з кінця минулого року.

У списку кандидатів на цю роль фігурують: колишній посол і парламентер з ядерної програми Річард Берт; чиновник міністерства фінансів Маршалл Біллінгслі; і колишній радник Джорджа Буша-молодшого з національної безпеки Стівен Хедлі.

Трамп, тим часом, стикається зі зростаючим тиском з приводу продовження нового договору про стратегічне наступальне озброєння, знакової угоди адміністрації Барака Обами з контролю над озброєннями, яка набула чинності в 2011 році. Договір обмежує Сполучені Штати і Росію 1550 ядерними боєголовками великої дальності і 700 носіями великої дальності. Прихильники його відновлення все заявляють, що, якщо йому дозволять закінчитися в лютому наступного року, можуть послідувати жахливі наслідки.

Американські законодавці від обох партій внесли законопроєкт, покликаний підштовхнути Трампа до продовження існуючої угоди. Російський уряд неодноразово заявляв, що готовий продовжити договір на п'ять років без будь-яких умов.