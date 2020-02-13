США планируют назначить спецпосланника для ядерных переговоров с Россией – СМИ

В окружении президента США Дональда Трампа раздумывают над назначением переговорщика высокого уровня для наблюдения за ядерными переговорами с Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Переговорщик будет действовать в качестве специального посланника, сосредоточенного на переговорах по контролю над вооружениями.

И хотя Москва, скорее всего, будет его или ее главным зарубежным партнером в переговорах, Трамп может настоять на том, чтобы посланник взял на себя еще более сложную задачу убедить Китай участвовать в таких дискуссиях.

До сих пор администрация не смогла найти никого, кто согласился бы занять эту должность, сообщили два бывших американских чиновника. Поиски продолжаются с конца прошлого года.

В списке кандидатов на эту роль фигурируют: бывший посол и переговорщик по ядерной программе Ричард Берт; чиновник министерства финансов Маршалл Биллингсли; бывший советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Трамп тем временем сталкивается с растущим давлением по поводу продолжения нового договора о стратегических наступательных вооружениях, знакового соглашения администрации Барака Обамы по контролю над вооружениями, которое вступило в силу в 2011 году. Договор ограничивает Соединенные Штаты и Россию 1550 ядерными боеголовками большой дальности и 700 носителями большой дальности. Сторонники его восстановления заявляют, что, если ему позволят закончиться в феврале следующего года, могут последовать ужасные последствия.

Американские законодатели от обеих партий внесли законопроект, призванный подтолкнуть Трампа к продолжению существующего соглашения. Российские власти неоднократно заявляли о готовности продлить договор на пять лет без каких-либо условий.