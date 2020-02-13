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Торгова війна Трампа з ЄС обвалила експорт віскі зі США

Четвер, 13 лютого 2020, 13:07

Торговельна війна президента США Дональда Трампа у минулому році вдарила по експорту американського віскі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі агентства Associated Press.

Загальний експорт бурбону, віскі Теннессі та житнього віскі упав на тлі скорочення експорту до ключових європейських ринків віскі. Водночас удома в США продажі віскі суттєво зросли.

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Американські виробники віскі опинилися в центрі торгової суперечки торгового спору з середини 2018 року. Тоді ЄС ввів тарифи на американський віскі та інші продукти з США у відповідь на рішення Трампа ввести мита на європейські сталь і алюміній.

У 2019 році виробники віскі в США побачили, що їх експорт скоротився на 16% до 996 мільйонів доларів в порівнянні з попереднім роком. При цьому експорт віскі до ЄС в минулому році скоротився на 27%.

На американський віскі припадає 65% всього експорту алкогольних напоїв в США, а ЄС є головним експортним ринком для виробників віскі. Експорт впав майже на 44% в Іспанії, майже на 33% у Великій Британії і майже на 20% у Франції.

Водночас у США сукупний обсяг продажів на внутрішньому ринку збільшився на 5,3% до рекордних 29 млрд доларів торік.

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