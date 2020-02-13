Торговая война Трампа с ЕС обвалила экспорт виски из США

Торговая война президента США Дональда Трампа в прошлом году ударила по экспорту американского виски.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства Associated Press.

Общий экспорт бурбона, виски Теннесси и ржаного виски упал на фоне сокращения экспорта на ключевых европейских рынках виски. В то же время дома в США продажи виски существенно выросли.

Американские производители виски оказались в центре торгового спора с середины 2018 года. Тогда ЕС ввел тарифы на американский виски и другие продукты из США в ответ на решение Трампа ввести пошлины на европейские сталь и алюминий.

В 2019 году производители виски в США увидели, что их экспорт сократился на 16%, до 996 млн долларов по сравнению с предыдущим годом. При этом экспорт виски в ЕС в прошлом году сократился на 27%.

На американский виски приходится 65% всего экспорта алкогольных напитков в США, а ЕС является главным экспортным рынком для производителей виски. Экспорт упал почти на 44% в Испании, почти на 33% в Великобритании и почти на 20% во Франции.

В то же время в США совокупный объем продаж на внутреннем рынке увеличился на 5,3% до рекордных 29 млрд долларов в прошлом году.