Пристайко - президенту Чехії: закулісні угоди з РФ завжди погано закінчуються

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко рекомендує чеському президенту Мілошу Земану утримуватися від таємних угод з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав в інтерв'ю чеському виданню Respekt.

Пристайко як приклад нагадав про зустріч колишнього президента України Віктора Януковича з президентом РФ Владіміром Путіним перед запланованим підписанням Угоди про асоціацію з ЄС.

"І у нього (Януковича, - ред.) виникла чудова ідея, що він нічого не підпише з Європою, тому що йому обіцяли 3 мільярди доларів у вигляді позик від Путіна. Що він обіцяв і скільки отримав для себе, ми не знаємо. Але українці не погодилися з цими кредитами, і через кілька місяців Янукович був у засланні. Урок: будьте обережні при укладанні угод з Росією. Не укладайте закулісних угод. В іншому випадку це завжди погано закінчується", - сказав він.

Міністр також додав, що Земан - не єдиний політик в Євросоюзі з проросійською позицією.

Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії. Він регулярно робить заяви, зокрема, про анексований Крим, які йдуть врозріз офіційній позиції уряду Чехії