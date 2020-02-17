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Пристайко - президенту Чехии: закулисные соглашения с РФ всегда плохо заканчиваются

Понедельник, 17 февраля 2020, 15:36

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рекомендует чешскому президенту Милошу Земану воздерживаться от тайных соглашений с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказала в интервью чешскому изданию Respekt.

Пристайко в качестве примера напомнил о встрече бывшего президента Украины Виктора Януковича с президентом РФ Владимиром Путиным перед запланированным подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.

"И у него (Януковича, - ред.) возникла замечательная идея, чМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рекомендует чешскому президенту Милошу Земану воздерживаться от тайных соглашений с Россией.ко месяцев Янукович был в ссылке. Урок: будьте осторожны при заключении соглашений с Россией. Не заключайте закулисных сделок. В противном случае это всегда плохо кончается", - сказал он.

Министр также добавил, что Земан - не единственный политик в Евросоюзе с пророссийской позицией.

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Чехия Пристайко
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