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Литва занепокоєна ескалацією на Донбасі

Вівторок, 18 лютого 2020, 10:10

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив занепокоєння спробою збройних формувань Російської Федерації перейти лінію розмежування на Луганщині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко стурбований свіжою військовою ескалацією та наступальними спробами підтримуваних Росією сил поблизу Золотого сьогодні вранці. Реалізація Мінська неможлива без припинення вогню", - заявив він у своєму Twitter.

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У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного – Україна зазнала втрат.

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Донбас та ОРДЛО Литва
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