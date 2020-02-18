Литва обеспокоена эскалацией на Донбассе
Вторник, 18 февраля 2020, 10:10
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого сегодня утром. Реализация "Минска" невозможна без прекращения огня", - заявил он в своем Twitter.
Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Украина понесла потери.
В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.
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