Литва обеспокоена эскалацией на Донбассе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине. Об этом сообщает "Европейская правда". "Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого сегодня утром. Реализация "Минска" невозможна без прекращения огня", - заявил он в своем Twitter. Читайте также Зеленский рассказал, как должны контролироваться граница и Донбасс для выборов Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Украина понесла потери. В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

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