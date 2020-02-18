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Волкер не вірить у проведення виборів в ОРДЛО цього року

Вівторок, 18 лютого 2020, 18:44

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер не вірить у можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні, не думаю.  Ну як ви можете провести чесні та вільні вибори в ситуації, коли територію контролюють російські сили та бойовики? І оскільки я не вірю в те, що вони віддадуть контроль, то не бачу жодної можливості провести вибори", - сказав Волкер.

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Він також зазначив, що під час своєї роботи не чув жодних натяків від української влади на таку можливість.

"Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів. Можливо, це через те, що вони вміють перемагати на виборах і це у них виходить дуже впевнено. Але жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось навіть розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією", - сказав Волкер.

Дипломат нагадав, що подібні конфлікти у світі відбуваються не вперше, і намагання швидко провести вибори, як наприклад у Боснії, ні до чого доброго не призвели.

"Та я підкреслю: я ніколи не чув, щоби такий варіант розглядався Україною", - додав він.

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на окупованому Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні.

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Донбас та ОРДЛО
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