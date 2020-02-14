У Польщі прокоментували плани України провести вибори в ОРДЛО вже цьогоріч

Можливість проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу поки що виглядає лише теоретичною.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила віцеспікерка Сейму Польщі Малгожаті Госевська.

На запитання про те, як вона оцінює плани української влади провести там місцеві вибори вже цьогоріч, політик відповіла: "Це завдання української сторони – оцінювати, чи є підстави сподіватися на проведення таких виборів відповідно до демократичних стандартів. Адже вибори – це не лише підрахунок голосів, а набагато ширший процес".

"Наскільки нам відомо, президент Зеленський теж дотримується думки, що забезпечити такий демократичний процес під дулами автоматів, в умовах тиску на цивільне населення просто неможливо", - додала Госевська.

За її словами, поки українська влада дотримується цього принципу, "в мене немає підстав для занепокоєння".

"Тому можливість таких виборів наразі виглядає лише теоретичною. У Росії немає наміру виводити свої війська, згортати підтримані нею сепаратистські утворення та забезпечувати на Донбасі реальне волевиявлення. Та за будь-якого сценарію ми уважно дивимося на українсько-російський діалог з цього питання", - додала віцеспікерка Сейму.

Зеленський раніше заявляв, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на окупованому Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні.

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