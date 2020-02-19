Італійська Eni обіцяє дотримуватися нових санкцій США проти "Роснефти"
Італійська енергетична компанія Eni, яка здійснювала операції з Rosneft Trading - "дочкою" російської нафтової компанії "Роснефть", аналізує нові санкції США проти неї і має намір дотримуватися їх.
Про це ТАСС повідомили в середу представники компанії, передає "Європейська правда".
"Ми проводили операції з Rosneft Trading. Ми оцінюємо нові санкції, щоб зрозуміти, чого саме вони стосуються, і, відповідно, будемо їх дотримуватися", - сказав співрозмовник.
Раніше Eni вже доводилося заморожувати спільні проєкти з російською компанією через запроваджені щодо неї санкцій США.
18 лютого адміністрація США оголосила про запровадження санкцій проти компанії Rosneft Trading S. A. і її президента Дідьє Казіміро в зв'язку з продажем нафти з Венесуели.
Зазначимо, Казіміро з 2010 по 2012 рік був президентом компанії ТНК-ВР Коммерс, українського підрозділу однієї із провідних нафтогазових компаній Росії ТНК-ВР.
Внесення в чорний список означає заморожування активів у США та заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами. На завершення угод з Rosneft Trading Вашингтон надав 90 днів.
"Роснефть" - один з найбільших іноземних інвесторів в Венесуелі, який реалізує кілька проєктів з розвідки і видобутку нафти разом з державною компанією PDVSA. Також у компаній є спільне нафтосервісне підприємство Perforosven.