США наклали санкції на три оборонні підприємства Росії

Державний департамент США наклав санкції на три російські оборонні підприємства.

Про це йдеться у документі, оприлюдненому 13 лютого у федеральному реєстрі США, повідомляє "Європейська правда".

Рішення ухвалили відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем в Ірані, Північній Кореї і Сирії. Закон передбачає заборону на передачу цим країнам товарів, послуг чи технології, які можуть бути використані для створення ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї, а також засобів їх доставки.

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Під обмеження потрапили російські підприємства ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство", КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування".

Також санкції наклали на шість компаній та двох фізичних осіб із Китаю, на одну фірму з Іраку та одну - з Туреччини.

Нагадаємо, США нещодавно розширили "кримські" санкції проти Росії.