У Польщі за рік народилися майже 3 тис. громадян України, смертність зросла на 15%

При посольстві України у Варшаві, генеральних консульствах у Любліні та Кракові, а також консульській установі у Гданську торік оформили майже 3 тисячі довідок про реєстрацію новонароджених громадянами України.

Це майже на 35% більше, ніж 2018 року, розповіла керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"2019 року на території Польщі в дипломатичній та консульських установах України оформили 2992 довідки про реєстрацію особи громадянином України за народженням. Спостерігається ріст народжуваності українців у Польщі у порівнянні з попереднім роком: 2018 року зареєстрували 1961 таку довідку", - зазначила дипломат.

Водночас на 15% зросла смертність українців у Польщі. За словами Криси, торік оформили 619 довідок на репатріацію померлих громадян України додому, тоді як роком раніше - 529.

За різними оцінками, в Польщі зараз перебуває близько 1,5 мільйона трудових мігрантів з України. Майже 215 тис. з них мають дозвіл на постійне чи тимчасове (до трьох років) проживання і роботу в цій країні.

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