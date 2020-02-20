В Польше за год родились почти 3 тыс. граждан Украины, смертность выросла на 15%

При посольстве Украины в Варшаве, генеральных консульствах в Люблине и Кракове, а также консульском учреждении в Гданьске в прошлом году оформили почти 3 тысячи справок о регистрации новорожденных гражданами Украины.

Это почти на 35% больше, чем в 2018 году, рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В 2019 году на территории Польши в дипломатической и консульских учреждениях Украины оформили 2992 справки о регистрации лица гражданином Украины по рождению. Наблюдается рост рождаемости украинцев в Польше по сравнению с предыдущим годом: в 2018 году зарегистрировали 1961 такую ​​справку", - отметила дипломат.

В то же время на 15% выросла смертность украинцев в Польше. По словам Крысы, в прошлом году оформили 619 справок на репатриацию умерших граждан Украины домой, тогда как годом ранее - 529.

По разным оценкам, в Польше сейчас находится около 1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины. Почти 215 тыс. из них имеют разрешение на постоянное или временное (до трех лет) проживание и работу в этой стране.

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