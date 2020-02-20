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Литва вшановує героїв Небесної сотні разом з українцями - голова МЗС

Четвер, 20 лютого 2020, 12:00

Литва приєднується до вшанування українців, які шість років тому загинули під час розстрілів у центрі Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми приєднуємось до українських братів і сестер у поминанні й вшануванні героїв Небесної Сотні, які пожертвували свої життя шість років тому за права людини та гідність людини, за європейські цінності та європейське майбутнє України", - написав Лінкявічус у своєму Twitter.

Як відомо, цими днями в Україні вшановують жертв розстрілів на Майдані. У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати "Небесною сотнею". Серед загиблих було й понад десяток силовиків.

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