Литва вшановує героїв Небесної сотні разом з українцями - голова МЗС

Литва приєднується до вшанування українців, які шість років тому загинули під час розстрілів у центрі Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми приєднуємось до українських братів і сестер у поминанні й вшануванні героїв Небесної Сотні, які пожертвували свої життя шість років тому за права людини та гідність людини, за європейські цінності та європейське майбутнє України", - написав Лінкявічус у своєму Twitter.

We join Ukrainian brothers and sisters in remembering and honoring heroes - Heavenly Hundred - who sacrified their lives six years ago for human rights and human dignity, for European values and European future of #Ukraine. pic.twitter.com/GVWImOm85Q — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 20, 2020

Як відомо, цими днями в Україні вшановують жертв розстрілів на Майдані. У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати "Небесною сотнею". Серед загиблих було й понад десяток силовиків.