Литва чтит память героев Небесной сотни вместе с украинцами – глава МИД

Литва присоединяется к чествованию памяти украинцев, которые шесть лет назад погибли в ходе расстрелов в центре Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".

"Мы присоединяемся к украинским братьям и сестрам в поминовении и чествовании героев Небесной Сотни, которые пожертвовала жизнью шесть лет назад за права человека и достоинство человека, за европейские ценности и европейское будущее Украины", - написал Линкявичус в своем Twitter.

We join Ukrainian brothers and sisters in remembering and honoring heroes - Heavenly Hundred - who sacrified their lives six years ago for human rights and human dignity, for European values and European future of #Ukraine. pic.twitter.com/GVWImOm85Q