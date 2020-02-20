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Литва чтит память героев Небесной сотни вместе с украинцами – глава МИД

Четверг, 20 февраля 2020, 12:00

Литва присоединяется к чествованию памяти украинцев, которые шесть лет назад погибли в ходе расстрелов в центре Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".

"Мы присоединяемся к украинским братьям и сестрам в поминовении и чествовании героев Небесной Сотни, которые пожертвовала жизнью шесть лет назад за права человека и достоинство человека, за европейские ценности и европейское будущее Украины", - написал Линкявичус в своем Twitter.

Как известно, в эти дни в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть "Небесной сотней".

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