Парламент Португалії зробив важливий крок для легалізації евтаназії

Португалія зробила великий крок до легалізації евтаназії, схваливши пропозиції правлячої Соціалістичної партії і деяких інших політиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

П'ять законопроєктів отримали підтримку більшості депутатів, і тепер спеціальний комітет повинен об'єднати їх в один законопроєкт. Президент країни все ще може накласти вето на документ.

Католицька церква і опозиційні партії виступають проти евтаназії. Вони хочуть, щоб Португалія провела референдум з цього питання.

Евтаназія означає навмисне припинення життя пацієнта, який страждає.

Це передбачає, що лікар відіграє активну роль у припиненні життя пацієнта, тоді як допоміжна смерть означає надання пацієнту можливості прийняти смертельну дозу самостійно.

Існує також пасивна евтаназія, де смерть настає в результаті бездіяльності - припинення лікування, щоб людина могла померти.

У 2018 році парламент Португалії з невеликою перевагою голосів відхилив спробу легалізації евтаназії, але тепер підтримка правлячої партії підвищує ймовірність того, що закон буде прийнятий.

Всі сторони, що підтримують законопроєкт, домовилися про суворі умови для евтаназії - пацієнт повинен бути старше 18 років, не страждати на психічне захворювання, і запит може бути задоволений, тільки якщо пацієнт невиліковно хворий і відчуває нестерпний біль.

Евтаназія повністю легальна в трьох європейських країнах: Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах. Але допоміжна смерть і пасивна евтаназія - різних типів - законні в багатьох європейських країнах.