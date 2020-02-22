Саміт ЄС щодо бюджету завершився провалом

Бюджетний саміт ЄС завершився без угоди після протистояння між багатими державами-членами та іншими країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зокрема, такі багаті країни як Данія, Австрія, Швеція та Нідерланди (економна четвірка) заявили, що не погодяться на бюджет більше 1% ВВП блоку.

Чинна бюджетна система ЄС діє до кінця поточного року, нова, домовленості щодо якої так і не дійшли, охоплюватиме період з 2021 по 2027 рік.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що переговори були перервані через "занадто великі розбіжності", але попередила: "нам доведеться повернутися до цієї теми".

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Як економна четвірка, так і чисті країни-бенефіціари - 17 держав-членів, включаючи Іспанію, Португалію, Грецію, Польщу та Угорщину, - відкинули компромісну пропозицію голови Європейської ради Шарля Мішеля, яка обмежила б спільні витрати на рівні 1,069% від загального ВВП ЄС.

Це трохи менше, ніж його початкова пропозиція 1,074%, що еквівалентно 1,09 трлн євро.

Але чисті країни-бенефіціари хотіли отримати більше 1,074%, в той час як економна четвірка хотіла максимум 1%.

Виникли також розбіжності з приводу того, як буде витрачатися бюджет.

Економні країни хочуть більше витрачати на кордони після міграційної кризи 2015-16 років, зміни клімату, безпеки та діджиталізацію. Країни-бенефіціари Східної та Південної Європи хочуть витрачати кошти на "фонди згуртованості" - гроші для бідних регіонів - і субсидії для фермерів.

Після провального саміту Шарль Мішель проведе консультації з державами-членами щодо дати нової зустрічі. Якщо до кінця року домовленості не буде досягнуто, ЄС доведеться призупинити проєкти.