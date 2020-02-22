Британія з березня почне видавати оновлені після Brexit паспорти

Британці з наступного місяця почнуть отримувати паспорти синього кольору – це ще один наслідок виходу їхньої країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Перший з паспортів нового зразка, описаний урядом як повернення до "культового" дизайну, буде випущений і виданий власникуна початку березня.

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель заявила: "вихід з ЄС дав нам унікальну можливість відновити нашу національну ідентичність і прокласти новий шлях у світі. З поверненням до культового синьо-золотого дизайну британський паспорт знову буде вплетений у нашу національну ідентичність, і я не можу дочекатися, щоб подорожувати з ним".

Введення синіх паспортів буде поетапним, і з середини 2020 року всі нові паспорти будуть синіми і замінять свої бордові попередники.

Глава МВС Британії з оновленим паспортом

Колишній прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила про повернення до синіх паспортів у грудні 2017 року, назвавши це "виразом нашої незалежності та суверенітету".

Британія перейшла на бордові паспорти в 1988 році відповідно до рекомендацій ЄС, а деякі прихильники Brexit використовували референдум за вихід з блоку як аргумент повернення до синього кольору, який вперше був використаний в 1921 році.

Крім зміни кольору, нові паспорти Британії, видані з наступного місяця, будуть прикрашені квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

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Міністерство внутрішніх справ хвалиться, що це буде також "найбільш технологічно просунутий британський паспорт в історії", з безліччю нових і оновлених функцій безпеки.

Документ включає в себе сторінку даних з полікарбонату, що містить технології, вбудовані в документ для забезпечення безпеки персональних даних.

Стандартні паспорти як і раніше будуть містити 34 сторінки, в той час як паспорти "Джамбо" для частих мандрівників тепер будуть містити 54 сторінки.

Ті, у кого є дійсні бордові паспорти, можуть продовжувати використовувати їх для поїздок до закінчення терміну їх дії.

З березня минулого року бордові паспорти стали видавати без напису "Європейський Союз" на лицьовій стороні обкладинки.