Британців попередили про можливі проблеми з їхніми паспортами у ЄС

Британські мандрівники до Євросоюзу в майбутньому можуть зіткнутися з проблемами під час поїздок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Протягом перехідного періоду до кінця цього року британські паспорти дійсні для поїздок в будь-яку точку ЄС аж до дати закінчення терміну їх дії.

Але жорсткі нові правила набудуть чинності з 1 січня 2021 року, у зв'язку з чим британських мандрівників можуть почати розвертати в аеропортах, навіть якщо до завершення терміну дії їх паспорта лишатиметься 15 місяців.

Паспортне відомство Британії випустило попередження про необхідність мати щонайменше шість місяців до кінця терміну дії паспорта для подорожей у будь-яку країну ЄС.

Читайте також Уряд Джонсона знизить поріг доходу для охочих переїхати до Британії мігрантів

Однак для мільйонів власників британських паспортів визначення ЄС "залишилося шість місяців" може сильно відрізнятися від дати в паспорті.

У Європейському Союзі діють суворі правила, що стосуються терміну дії паспорта для мандрівників, які прибувають з-за меж ЄС.

Паспорти, видані країнами, які не є членами ЄС, вважаються простроченими, якщо вони дійсні протягом 10 років.

Протягом багатьох років, аж до вересня 2018 року, Британія проводила щедру політику надання кредиту на "невитрачений" час при продовженні паспорта, видаючи документи терміном дії до 10 років і дев'яти місяців.

Таким чином, паспорт, виданий 30 червня 2011 року, може мати дату закінчення терміну дії 30 березня 2022 року. Це не було проблемою, поки Британія перебувала в Європейському Союзі.

Однак в Європейському Союзі дата видачі паспорта має вирішальне значення. Тому паспорт из терміном дії, дійсним для Британії, можуть вважатися недійсними у ЄС.

Зміни та складності є неминучими наслідками виходу Британії з Європейського Союзу, але до вересня 2018 року уряд, здавалося, не знав про цю проблему. Як тільки її виявили, практика надання відстрочки завершення терміну дії паспорта до дев'яти місяців раптово припинилася.