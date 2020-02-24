У Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 13 осіб

Четверо пасажирів круїзних суден, які прилетіли до Великої Британії в суботу, здали позитивний результат на коронавірус, в результаті чого загальне число випадків захворювання в країні досягло 13.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Нові пацієнти були серед 30 репатрійованих британців і двох ірландських громадян, які починають 14-денний карантин в лікарні в Вірралі.

За словами головного лікаря Англії, четверо громадян Британії підхопили вірус на лайнері "Diamond Princess" в Японії. В даний час вони переведені в спеціалізовані інфекційні центри.

"Ці спеціалізовані центри добре підготовлені до роботи з такими випадками, і на початку цього року відділення в Ньюкаслі успішно вилікувало і виписало двох пацієнтів, які заразилися вірусом", - сказав професор Кіт Віллетт, директор зі стратегічних інцидентів британської служби охорони здоров'я.